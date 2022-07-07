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В Госдуме предложили сделать День семьи, любви и верности выходным

Георгий Соланович
Общество
В Госдуме предложили сделать День семьи, любви и верности выходным
Фото: Пресс-служба Госдумы

Группа депутатов Госдумы, состоящая из партий КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, согласно которому День семьи, любви и верности 8 июля официально станет выходным. Информация об этом появилась в базе данных ГД в четверг, 7 июля.

В документе отмечается, что 8 июля предлагается сделать нерабочим днем при сохранении «общего количества таких дней».

— Предлагаемое отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням позволит нашим гражданам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни, — говорится в тексте законопроекта.

28 июня президент России Владимир Путин «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» подписал указ об официальном установлении Дня семьи, любви и верности в России 8 июля.

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