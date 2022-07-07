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Боевики нацбатальона «Кракен» отказались выполнять приказ о возвращении в Покровское

Антон Махов
В мире
Боевики нацбатальона «Кракен» отказались выполнять приказ о возвращении в Покровское
Фото: Минобороны РФ

Националистическому батальону «Кракен» на Украине приказали выдвинуться из Харькова в Покровское, но боевики отказались выполнять приказ. Об этом в четверг, 7 июля, сообщило Министерство обороны России.

— Так, 226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское — в подчинение оперативной тактической группы «Соледар». Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ, — цитирует ведомство РИА Новости.

Недавно воздушно-космические силы России ударили по высадившимся на остров Змеиный бойцам ВСУ. Они пытались водрузить на острове флаг Украины.

Выжившие бойцы сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области.

Также воздушно-космические силы России уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике (ДНР). Российская боевая авиация поразила пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в Харькове. В ходе атаки уничтожили до сотни бойцов и четыре боевые машины.

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