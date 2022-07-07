Садовод назвал суперсредства от вредителей капусты

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Садовод, владелец личного подсобного хозяйства Дмитрий Криницкий рассказал о том, как уберечь капусту от вредителей.

По словам эксперта, для богатого урожая нужно соблюдать правила севооборота, то есть возвращать грядки с капустой на прежнее место только через 5–7 лет. Во-вторых, почва для капусты не должна быть кислой, иначе овощ будет плохо развиваться. Для этого в каждую лунку перед посевом можно добавлять золу или перепревший компост. Почва должна быть рыхлой и воздухопроницаемой.

— Капуста имеет множество вредителей: гусеницы-белянки, крестоцветные блошки, жуки — кто только не ест капусту. Безопаснее для борьбы с ними будет применять биопрепараты. Можно использовать препараты типа «Битоксибациллина» или «Фитоверма». Позднюю капусту и среднеспелую можно обрабатывать химией. Они будут особенно эффективны, если вредителей слишком много, — рассказал эксперт в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.

Кроме того, на капусте иногда появляются слизни. От них спасет мульчирование яичной скорлупой или молотыми ракушками вокруг растений. Чтобы избавиться от большого количества вредителей, нужно использовать специальные препараты и держать участок в порядке — без сорняков и разного дачного хлама.

Садовод также назвал главные ошибки при выращивании томатов. Он отметил, что дачники сами вредят своим растениям, не соблюдая температурный режим полива.