Временно исполняющим обязанности РАНХиГС стал проректор академии Назаров

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На время отсутствия ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Мау временно исполняющим обязанности руководителя назначили проректора Максима Назарова. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе академии.

— Соответствующий приказ был подписан 30 июня в связи с плановым отпуском ректора и согласован правительством РФ. Операционная деятельность вуза осуществляется в штатном режиме, все внутренние процессы продолжаются, — цитирует сообщение ТАСС.

Ректору Мау было предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества, ему могут вменить еще один.

Он может быть дополнительно обвинен еще и в хищении бюджетных средств Минпросвещения в размере 20 миллионов рублей, выделенных для реализации проекта «Образование». Ему уже было предъявлено обвинение в том, что он вместе с бывшим заместителем министра просвещения РФ Мариной Раковой и ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергеем Зуевым заключал подложные договоры между академией и сотрудниками Минпросвещения о фиктивном трудоустройстве.