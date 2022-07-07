Компании смогут досрочно погасить кредиты в валюте в иностранных банках

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Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила до 1 сентября российским компаниям досрочно погашать кредиты в валюте, выданные иностранными банками. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе российского Минфина.

— Разрешение действует при условии, что заемщик погасит не менее 20 процентов от задолженности, в том числе, когда обязательства за заемщика-резидента исполняются третьим лицом, — уточнили в министерстве.

Выплаты российским банкам по синдицированным кредитам должны будут идти напрямую, минуя иностранных управляющих из недружественных государств, говорится в сообщении.

Днем ранее Госдума приняла закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц.

Отныне в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемом с юридическим лицом, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

Рубль по отношению к международным валютам будет ослабевать в течение всего 2022 года. При этом разница между курсом на бирже и в обменниках постепенно будет сокращаться. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал ведущий аналитик компании 8848 invest Виктор Першиков.