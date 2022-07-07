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Бомж прикинулся блогером и надругался над девятилетним мальчиком в подмосковном Пушкине

Елена Самойлова
Происшествия
Бомж прикинулся блогером и надругался над девятилетним мальчиком в подмосковном Пушкине
Фото: Depositphotos
Россия, Московская область, Пушкино Карта всех событий

Бомж представился популярным блогером и надругался над девятилетним мальчиком в Пушкинском районе Московской области. Об этом в четверг, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», школьник познакомился с мужчиной в одном из местных магазинов, куда пришел за водой. Злоумышленник представился блогером, чтобы войти в доверие мальчика. Для правдоподобия мужчина показал несколько видео с популярными блогерами.

После этого незнакомец обманом заманил ребенка в лес и изнасиловал.

Придя домой, школьник рассказал обо всем маме. Она заявила в полицию.

Вскоре после этого сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47-летний мужчина без определенного места жительства.

5 июля стало известно о том, что супруги из Ленинградской области шесть лет насиловали дочь и снимали с ней материалы сексуального характера.

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