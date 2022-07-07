Wildberries отрицает информацию о продаже контрафактной продукции

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Заявления о продаже в онлайн-магазине Wildberries контрафактной продукции являются ложными. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе компании.

— Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности. Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке, — уточнили в маркетплейсе.

Кроме того, в пресс-службе рассказали о разработке в Wildberries автоматизированной системы выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта.

Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский заявил, что маркетплейс превратился в канал сбыта контрафакта в России. По его словам, на маркетплейсе даже были выявлены случаи продажи рецептурных лекарств и БАД.

Недавно стало известно, что Wildberries уже начал реализацию товаров бренда Zara. Ранее на онлайн-площадке стали доступны вещи брендов Massimo Dutti и Pull&Bear.

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Отмечается, что в связи с внешними санкциями этот механизм используют для насыщения отечественного рынка в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами.