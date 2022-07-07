Четыре кроссовера и седан планируется выпускать под брендом «Москвич»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе технологического партнера предприятия ПАО «КамАЗ» в четверг, 7 июля.

— Под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей: в линейке продукции — четыре кроссовера и один седан, — говорится в сообщении.

Начало полного цикла производства со сваркой и окраской кузовов запланировано на 2024 год, рассказали в пресс-центре.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах начать выпуск автомобилей на заводе «Москвич» в 2022 году. До 2024 года здесь будет проходить крупноузловая сборка.

6 июля мэр города совместно с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля.

Также глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил о начале сборки новых современных легковых автомобилей на заводе «Москвич».