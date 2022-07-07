Дональд Туск выступил против избирательных прав для украинских беженцев

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Украинские беженцы в Польше не должны обладать избирательными правами. Такое мнение высказал в четверг, 7 июля, бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск.

— Спекуляции на избирательных правах для беженцев, на мой взгляд, являются совершенно бесплодными спекуляциями, поскольку избирательные права приобретают граждане, — заявил он.

По словам Туска, избирательным правом наделяются исключительно граждане республики, никаких исключений здесь быть не может. По последним данным, с начала специальной военной операции РФ в Польшу из Украины въехали около 4,6 миллиона человек, передает РИА Новости.

Также стало известно, что Польша с 1 июля перестает выплачивать гражданам страны пособия на содержание украинских беженцев, которые прибыли в республику в конце февраля, также отменяются бесплатные поездки на общественном транспорте, в том числе на поездах.

Кроме того, в июне появилась информация, что жители Бельгии все чаще сталкиваются с пьянством и неуважительным поведением со стороны беженцев с Украины. Уже несколько фламандских муниципалитетов забили тревогу из-за того, что все больше местных жителей, давших приют беженцам, просят найти тем новые дома.