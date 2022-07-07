Свыше трети месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Больше 30 процентов месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы всего за час. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Самое большое количество осадков зафиксировано в Центральном административном округе и прилегающих к нему районах Южного административного округа. Вода уходит в ливневую сеть самотеком, скопления имеют временный характер, подчеркивают в комплексе.

При необходимости быстрый пропуск воды обеспечивают бригады ГУП «Мосводосток» и других столичных служб.

Синоптики сообщают, что дождь продлится до конца суток. Он сопровождается сильным ветром, передает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.