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Свыше трети месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час

Антон Махов
Город
Свыше трети месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Больше 30 процентов месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы всего за час. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Самое большое количество осадков зафиксировано в Центральном административном округе и прилегающих к нему районах Южного административного округа. Вода уходит в ливневую сеть самотеком, скопления имеют временный характер, подчеркивают в комплексе.

При необходимости быстрый пропуск воды обеспечивают бригады ГУП «Мосводосток» и других столичных служб.

Синоптики сообщают, что дождь продлится до конца суток. Он сопровождается сильным ветром, передает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Столичные службы продолжают работать в усиленном режиме из-за ситуации с погодой.

Бригады коммунальных и инженерных предприятий с водооткачивающей техникой работают в местах возможного скопления воды. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад столичных префектур и инженерных компаний.

Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники.

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