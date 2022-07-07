Путин заявил о сбывающихся пророчествах Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

Основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский был не просто выдающимся политиком, но и настоящим пророком. Такое мнение в четверг, 7 июля, высказал, президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

— Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций, — заметил глава государства.

Путин подчеркнул, что все пророчества Жириновского зиждились на его знаниях. Кроме того, основатель ЛДПР был настоящим патриотом своей страны, что и определяло направление всей его деятельности, передает слова Путина РИА Новости.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. До этого депутат почти два месяца провел в Центральной клинической больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония». Она развилась из-за коронавирусной инфекции. Печальную новость об уходе политика сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал Жириновского ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

В марте 2022 года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пришло время для публикации его книг о «пророчествах» политика Владимира Жириновского.