СМИ: IKEA грозит суд из-за нарушения прав покупателей

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«Общественная потребительская инициатива» предъявила иск к группе компаний IKEA в связи с нарушением прав неопределенного круга потребителей. Об этом сообщают «Известия».

— Поведение иностранного бренда посягает на интересы сотен тысяч граждан в РФ плюс усугубляет их имущественное положение в непростых экономических условиях, — говорится в сообщении.

Так, ОПИ просит суд признать действия компании противоправными. Согласно закону «О защите прав потребителей», юридические лица, входящие в компанию IKEA, несут перед россиянами обязанности изготовителя, импортера и продавца.

Председатель ОПИ Олег Павлов уточнил, что поданный иск направлен на пресечение этой недобросовестной практики. По его словам, у шведской компании есть все условия для выполнения своих обязательств, однако она умышленно уклоняется от этого, сообщает издание.

Сеть магазинов IKEA официально подтвердила, что распродажа товаров с ее складов начнется 5 июля. Уточняется, что доставка купленных товаров будет осуществляться только в городах, где есть магазины сети. Это, в частности, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, а также Новосибирск.