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Директор Секретной службы США Джеймс Мюррей был отправлен в отставку. Об этом говорится в заявлении американского лидера Джо Байдена и его супруги.

— Мы невероятно признательны ему за службу стране и нашей семье, — говорится в сообщении.

Так, Мюррей занимал этот пост с мая 2019 года. Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства. Она входит в структуру Министерства внутренней безопасности США, сообщает ТАСС.

Также политический обозреватель Fox News Такер Карлсон заявил, что президенту Байдену необходимо объявить импичмент в связи с продажей ресурсов из нефтяного запаса страны Китаю.

Помимо этого, журналист обвинил американского лидера в продаже нефти Италии и Нидерландам. Так, по данным Reuters, США отправили более пяти миллионов баррелей нефти в Европу и Азию в прошлом месяце.

В среду, 6 июля, политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что у действующего президента Соединенных Штатов нет шансов на переизбрание на второй срок, поскольку нынешняя администрация Белого дома неспособна решать поставленные задачи.

При этом эксперт уверяет, что на сегодняшний день можно констатировать факт: государственная верхушка Америки страдает тяжелой болезнью, которая не позволяет полноценно участвовать в политической жизни мирового сообщества.