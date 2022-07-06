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Политолог Мартынов: Нынешняя администрация Белого дома недееспособна и проигрывает по всем фронтам

Рафаэль Залян
Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Политолог Мартынов: Нынешняя администрация Белого дома недееспособна и проигрывает по всем фронтам
Фото: whitehouse

У нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена нет шансов для переизбрания на второй срок, поскольку нынешняя администрация Белого дома неспособна решать поставленные задачи. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в среду, 6 июля.

— Вообще США сейчас находятся в патовой ситуации. Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, оказавшаяся абсолютно бессмысленной теткой, и остальная команда лидера страны лишь усугубили кризис. Нынешняя администрация Белого дома недееспособна и проигрывает по всем фронтам, — отметил он.

При этом эксперт уверяет, что на сегодняшний день можно констатировать факт — государственная верхушка Америки страдает тяжелой болезнью, которая не позволяет полноценно участвовать в политической жизни мирового сообщества.

Также Мартынов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, кто займет место Байдена на посту президента США.

Обозреватель Fox News Томи Ларен заявила, что демократы хотят сделать американского лидера Джо Байдена «козлом отпущения» после выборов в палату представителей в ноябре и «избавиться от него». Также издание The American Conservative считает, что глава США не сможет избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.

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