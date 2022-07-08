Синоптики прогнозируют жаркую погоду 8 июля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В пятницу, 8 июля, столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта. В городе ожидается жаркая и безоблачная погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 24–26 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 22–27 градуса тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба, сообщает «Метеоновости».

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в эти выходные в столице ожидается жаркая погода, температура воздуха может вновь повыситься до плюс 30 градусов. При этом метеоролог добавил, что после этого температура вновь снизится. Во вторник ожидается уже 25 градусов тепла.

Также метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «ВМ» рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные. По его словам, несмотря на жаркую погоду в столице, уже в предстоящие выходные в городе ожидаются кратковременные дожди с грозами и небольшое понижение температурных показателей.