Второй этап благоустройства возле станции БКЛ «Воронцовская» стартовал на юго-западе Москвы

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Начался второй этап благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Воронцовская» на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 8 июля.

— В 2020–2021 годах были выполнены работы первого этапа, в рамках которых обновили улицу Наметкина, Хлебобулочный проезд, участок Старокалужского шоссе. В этом году в зону благоустройства вошли улица Академика Челомея, Научный проезд и еще один участок Старокалужского шоссе (от пересечения с улицей Академика Семенихина до дома № 65), — рассказал он.

Главной задачей является улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции. В рамках проекта специалисты построят удобные пешеходные маршруты к станции от жилых домов, воздушные кабельные линии уберут под землю, расширят и обновят тротуары, заменят асфальтобетонное покрытие на дорогах, а для пассажиров установят семь остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.

Кроме того, на территории сделают новые наземные пешеходные переходы, которые оборудуют опорами контрастного освещения. Также планируется установить 170 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров.

Накануне Бирюков сообщил о старте работы по благоустройству детского парка «Фили» в ЗАО. Отмечается, что специалисты восстановят входные группы, приведут в порядок дорожки, обновят футбольную площадку с трибунами для зрителей, а зимой на ее месте будет работать каток.