Свыше 140 километров тротуаров построят и отремонтируют в Подмосковье за год

Фото: АГН Москва

В 46 округах Московской области в этом году построят и отремонтируют более 140 километров тротуаров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Работы по строительству тротуаров проводят в рамках реализуемого Минтрансом Подмосковья национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Наибольший объем работ будет выполнен в Истре, Коломне и Ленинском округе. В рамках работ будут выполнены устройство корыта, установка бортового камня, устройство слоя из песка и щебня, а также асфальтобетонного покрытия. Завершение дорожных работ запланировано на осень 2022 года.

За прошлые четыре года вдоль дорог Подмосковья было построено свыше 530 километров тротуаров, что позволило повысить комфорт и безопасность жителей.

Ранее сообщалось, что более 170 дорог, выбранных жителями в ходе голосования на портале «Добродел» и превышающих по общей протяженности 240 километров, уже отремонтировали с начала сезона в 54 округах Подмосковья, передает РИАМО.

До этого сообщалось, что второй этап благоустройства участка возле станции БКЛ «Воронцовская» стартовал на юго-западе Москвы.