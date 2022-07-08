Свыше 140 километров тротуаров построят и отремонтируют в Подмосковье за год
В 46 округах Московской области в этом году построят и отремонтируют более 140 километров тротуаров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Работы по строительству тротуаров проводят в рамках реализуемого Минтрансом Подмосковья национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Наибольший объем работ будет выполнен в Истре, Коломне и Ленинском округе. В рамках работ будут выполнены устройство корыта, установка бортового камня, устройство слоя из песка и щебня, а также асфальтобетонного покрытия. Завершение дорожных работ запланировано на осень 2022 года.
За прошлые четыре года вдоль дорог Подмосковья было построено свыше 530 километров тротуаров, что позволило повысить комфорт и безопасность жителей.
Ранее сообщалось, что более 170 дорог, выбранных жителями в ходе голосования на портале «Добродел» и превышающих по общей протяженности 240 километров, уже отремонтировали с начала сезона в 54 округах Подмосковья, передает РИАМО.
До этого сообщалось, что второй этап благоустройства участка возле станции БКЛ «Воронцовская» стартовал на юго-западе Москвы.