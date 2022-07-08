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Сотрудники Генконсульства Финляндии сообщили, насколько выросло число заявлений на «шенген» после открытия границ

Ирина Игнатенко
Общество
Сотрудники Генконсульства Финляндии сообщили, насколько выросло число заявлений на «шенген» после открытия границ
Фото: Pexels

В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге рассказали, насколько выросло число заявлений на оформление «шенгена» после сообщения о том, что с 15 июля граждане РФ смогут ездить в Суоми, как называют свою страну финны, без ковид-ограничений.

По словам представителей финского консульства, количество подаваемых визовых заявлений растет.

— За первую неделю июля мы приняли чуть более 2100 заявлений на получение визы. В аналогичный период в июне текущего года мы приняли около 1900 заявлений. Прирост количества заявлений, таким образом, составил чуть более 10 процентов, — сообщили сотрудники генерального консульства в комментарии «Невским новостям».

Сообщается, что число подаваемых заявлений во всех представительствах Финляндии в России показывает стабильный рост начиная с осени 2021 года.

Ранее сообщалось, что поезд Allegro не будет курсировать между Санкт-Петербургом и Хельсинки даже после снятия всех ограничений, связанных с коронавирусом, передает Nation News.

Снятие ковидных ограничений на пересечение сухопутной границы — позитивный фактор, но он несильно повлияет на путешествия россиян за рубеж из-за потенциальных проблем с получением виз и иных преград со стороны других стран. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

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