Совфед запретит посещать свои здания послу Великобритании в России

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Совет Федерации запретит доступ в свои здания послу Великобритании в России. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

— Сейчас на заседании комитета по регламенту мы обсудим этот вопрос и примем такое решение, затем на заседании Совета Федерации я проинформирую сенаторов, — сказал он.

Тимченко добавил, что решение распространится как на посла, так и на других дипломатических сотрудников британского посольства. По его словам, причиной подобного действия стал запрет для российских дипломатов посещать парламент Великобритании в Лондоне, передает РИА Новости.

До этого британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство выступает за конфискацию попавших под антироссийские санкции активов в пользу Украины и в данный момент прорабатывает этот вопрос. Глава британского МИД считает, что парламенту Великобритании, скорее всего, потребуется принять новый закон, который позволил бы конфисковать замороженные активы РФ.