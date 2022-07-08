«Не надо на нас шикать»: Рогозин ответил на обвинения NASA в нарушении принципа «космос вне политики»

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление NASA об использовании Россией Международной космической станции (МКС) в своих целях и обвинил США в политизации сотрудничества в космосе.

Ряд американских СМИ опубликовали заявление NASA с осуждением поддержки специальной военной операции со стороны Роскосмоса.

— «Не надо на нас шикать» и грозить пальчиком! Будем делать на российском сегменте все, что считаем нужным и полезным, — написал Рогозин в своем Telegram-канале, комментируя публикации западных СМИ.

По его словам, именно США нарушает принцип «космос вне политики» и влияет на сотрудничество в этой сфере. Так, вводя санкции в отношении предприятий госкорпорации и руководителей отрасли, Штаты лишили российских коллег доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов. Такими действиями запад пытается задушить русский космос, отметил Рогозин.

Он также призвал западных партнеров отменить санкции ради нормализации профессиональных отношений.

2 июля глава Роскосмоса рассказал, что космические снимки специальной военной операции будут опубликованы после ее завершения.