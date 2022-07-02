Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рогозин сообщил, когда опубликуют космические снимки спецоперации

Лейла Алиева
В мире
Рогозин сообщил, когда опубликуют космические снимки спецоперации
Фото: Роскосмос

Роскосмос опубликует космические снимки специальной военной операции на Украине после ее завершения. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

— Мы не будем ничего публиковать, пока президент не объявит о завершении этой операции, — заявил он.

Съемки районов проведения спецоперации ведутся круглосуточно аппаратами Роскосмоса. При этом еще в начале спецоперации была обнаружена кибератака на Центр обработки данных Российских космических систем, ее удалось отбить, рассказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Все имеющиеся у России ракеты «Протон» будут запущены. Если пуски продолжатся и после 2024 года, то могут понадобиться дополнительные переговоры. Отмечается, что заказчики пусков привыкли к «Протонам» и аппараты адаптированы к этим ракетам. Кроме того, под них на Байконуре есть действующая и находящаяся в нормальном состоянии стартовая площадка.

Также предприятия Роскосмоса уже приступили к серийному производству ракет «Сармат». Он добавил, что на данный момент Роскосмос готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата».

Роскосмос Дмитрий Рогозин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте