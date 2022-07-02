Рогозин сообщил, когда опубликуют космические снимки спецоперации

Фото: Роскосмос

Роскосмос опубликует космические снимки специальной военной операции на Украине после ее завершения. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

— Мы не будем ничего публиковать, пока президент не объявит о завершении этой операции, — заявил он.

Съемки районов проведения спецоперации ведутся круглосуточно аппаратами Роскосмоса. При этом еще в начале спецоперации была обнаружена кибератака на Центр обработки данных Российских космических систем, ее удалось отбить, рассказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Все имеющиеся у России ракеты «Протон» будут запущены. Если пуски продолжатся и после 2024 года, то могут понадобиться дополнительные переговоры. Отмечается, что заказчики пусков привыкли к «Протонам» и аппараты адаптированы к этим ракетам. Кроме того, под них на Байконуре есть действующая и находящаяся в нормальном состоянии стартовая площадка.

Также предприятия Роскосмоса уже приступили к серийному производству ракет «Сармат». Он добавил, что на данный момент Роскосмос готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата».