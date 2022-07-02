Рогозин заявил, что Россия запустит все ракеты «Протон»

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Все имеющиеся у России ракеты «Протон» будут запущены. Если пуски продолжатся и после 2024 года, то могут понадобиться дополнительные переговоры. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Мы «Протоны» планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать. Как вопрос будет решен после 2024 года — это вопрос переговоров. Но мы считаем, что должны дострелять все, — сказал он.

Рогозин отметил, что у Центра Хруничева в настоящее время есть задел по ракетам «Протон». Выбрасывать его, по мнению главы Роскосмоса, отрасль не может.

Также он рассказал, что заказчики пусков привыкли к «Протонам» и аппараты адаптированы к этим ракетам. Кроме того, под них на Байконуре есть действующая и находящаяся в нормальном состоянии стартовая площадка, сообщает РИА Новости.

25 июня Рогозин сообщил, что предприятия Роскосмоса приступили к созданию серийных ракет «Сармат». Он добавил, что на данный момент госкорпорация готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата».