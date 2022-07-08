Мужчину задержали на западе Москвы за дачу взятки сотрудникам ДПС

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Москве задержали мужчину за попытку дать взятку должностному лицу. Об этом в пятницу, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, в конце июня обвиняемый пытался дать взятку инспектору ДПС, чтобы его не привлекли к административной ответственности за отсутствие необходимых документов. Однако инспектор не взял денег, после чего мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

— В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается, — сказала представитель ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на дачу взятки должностному лицу», заключила Иванова.

1 июля Щелковский городской суд признал виновным бывшего главу Щелковского муниципального района Алексея Валова в получении взятки.