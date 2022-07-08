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Полицейские спасли женщину с ребенком из горящего дома в Чехове

Александр Афонин
Происшествия
Полицейские спасли женщину с ребенком из горящего дома в Чехове
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли женщину с ребенком, вызволив их из горящего дома в Чехове. Об этом в пятницу, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, экипаж находился на маршруте патрулирования и получил сообщение о возгорании в квартире на первом этаже дома. Прибыв на место они увидели женщину с грудным ребенком, которые не могли выйти на улицу из-за сильного задымления в подъезде.

Полицейские попросили у соседей смоченные тряпки, чтобы войти в дом. В квартире они накрыли ребенка и женщину полотенцем и вышли на улицу.

Позже сотрудники МЧС ликвидировали пожар.

Накануне сообщалось, что возгорание произошло в церкви Иверской иконы Божией Матери в центре столицы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно локализовали пожар. Позднее источник «ВМ» сообщил о ликвидации пожара.

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