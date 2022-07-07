Церковь Иверской иконы Божией матери загорелась в центре Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Большая Ордынка, 39 Карта всех событий

Возгорание произошло в церкви Иверской иконы Божией Матери в центре столицы. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил источник «ВМ» в экстренных службах.

По его словам, пожар возник по адресу Большая Ордынка, дом 39.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно локализовали пожар. Позднее источник «ВМ» сообщил о ликвидации пожара.

Рано утром в четверг в административном здании на юге столицы, в Нагорном районе, загорелась кровля. Также в этот день загорелся склад с лакокрасочными изделиями на северо-западе Москвы. Пожар произошел на улице Свободы, 35, строение 14. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.