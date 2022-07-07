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Крыша загорелась в здании на юге Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Крыша загорелась в здании на юге Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Фруктовая улица, 7к1 Карта всех событий

Кровля загорелась в административном здании на юге столицы, в Нагорном районе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 7 июля.

Пожар случился на Фруктовой улице, 7, корпус 1. Ранг пожара № 1.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно локализовали пожар. Вскоре источник «ВМ» сообщил о ликвидации пожара.

7 июля склад с лакокрасочными изделиями загорелся на северо-западе Москвы. Пожар произошел на улице Свободы, 35, строение 14. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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