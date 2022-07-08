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FP: Швейцарский суд оправдал Платини и Блаттера по делу о мошенничестве

Александр Афонин
В мире
FP: Швейцарский суд оправдал Платини и Блаттера по делу о мошенничестве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Швейцарский суд города Беллинцона оправдал бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс-главу Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини по делу о мошенничестве. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщило издание France Presse.

— Мишель Платини и Зепп Блаттер оправданы в Швейцарии, — говорится в сообщении.

Издание добавило, что изначально для Блаттера и Платини прокуратура запрашивала условное лишение свободы сроком на один год и восемь месяцев, а также испытательный срок в два года. Однако по швейцарскому законодательству руководителям грозило до пяти лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Дело Блаттера и Платини началось осенью 2015 года. Тогда швейцарские власти завели дело против президента Международной федерации футбола. Балттер подозревался в незаконном переводе Платини двух миллионов швейцарских франков. Он был временно отстранен от работы, а 21 декабря 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА дисквалифицировала его на восемь лет.

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