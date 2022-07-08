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Житель Подмосковья надругался над государственной символикой Российской Федерации

Александр Афонин
Происшествия
Житель Подмосковья надругался над государственной символикой Российской Федерации
Фото: depositphotos

Полицейские задержали в Дмитрове мужчину, который снял с флагштока государственный флаг Российской Федерации и повредил его. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Все произошло на улице Минина в Дмитрове.

— В Дмитрове 37-летний местный житель провел публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а также снял с флагштока, расположенного на улице Минина, государственный флаг Российской Федерации и повредил его, — сказала она.

В отношении мужчины составлен административный протокол. Ему грозит денежный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Также в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего жителя Евпатории. Он рассылал видео в групповом чате мессенджера с угрозой расправы над российскими военными.

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