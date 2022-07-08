Рябков заявил, что США просили признать наемников на Украине комбатантами

Фото: МИД РФ

Руководство США обращалось к России с просьбой признать наемников на Украине комбатантами. Однако вопрос дальше не продолжился. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в пятницу, 8 июля.

— Насколько я понимаю, продолжение тема не получила, был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций, — цитирует замглавы РИА Новости.

15 июня сообщалось, что двое бывших солдат США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, попали в плен под Харьковом. Изначально подозрения об их пленении возникли у боевых товарищей, американцев, когда их тела не были обнаружены после сражений.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон следит за информацией о двух экс-военных США, которые попали в плен под Харьковом. Он отметил, что американское руководство призывает граждан страны не ездить на Украину для участия в боевых действиях.