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Больше 100 водителей задержали в Москве с начала года за взятки инспекторам ГИБДД

Лейла Алиева
Общество
Больше 100 водителей задержали в Москве с начала года за взятки инспекторам ГИБДД
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали с начала года 112 участников дорожного движения за дачу взятки. Об этом в пятницу, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, в отношении 80 граждан уже возбуждены уголовные дела по статье «Дача взятки». По остальным фактам еще решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Столичное управление ГИБДД напомнило гражданам, что дача взятки должностному лицу при исполнении уголовно наказуемо и влечет за собой ответственность вплоть до лишения свободы.

До этого сообщалось, что на западе Москвы задержали мужчину за попытку дать взятку должностному лицу. Отмечается, что в настоящее время мужчине предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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