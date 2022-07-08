«Как дам по лбу!»: Макаревич раскритиковал дочь Шаца за неуместный вопрос

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Советский и российский рок-музыкант Андрей Макаревич резко ответил на вопрос дочери телеведущего Михаила Шаца во время его подкаста.

Так, Соня Шац спросила у певца, «стоит ли прогибаться под изменчивый мир», на что Макаревич ответил с критикой в адрес девушки.

— Как дам сейчас по лбу! Нет ничего более ужасного, чем следование прямым цитатам из поэтических произведений. Вот он — мир, и вот он — изменчивый. И вот вы с трудом под него прогибаетесь. Ну, голубушка, зачем так? Когда я писал эту песню, то думал об одном: делай, что считаешь нужным, — отметил рок-музыкант.

По словам исполнителя, он всегда занимался делом, которое ему нравится, передает Тeleprogramma.pro.

Отмечается, что на данный момент Макаревич находится в Израиле вместе с молодой женой и новорожденным сыном.

Певец Андрей Макаревич, который после начала российской специальной операции на Украине переехал в Израиль, рассказал, планирует ли вернуться на родину. Он пояснил, что лишен возможности строить какие-то долгосрочные планы. А также Макаревич добавил, что не знает, куда приведет дорога, по которой сейчас идет российское государство.