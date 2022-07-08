Минобороны: Российские военные уничтожили две британские установки Harpoon в Одесской области

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили две установки берегового комплекса Harpoon, которые были доставлены на Украину из Великобритании. Об этом сообщили в Министерстве обороны в пятницу, 8 июля.

— Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon, — говорится в сообщении.

Кроме того, Воздушно-космические силы России уничтожили две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 украинских военных в Краматорске. Также были поражены шесть реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и склад боеприпасов в населенном пункте Маяки.

Также были ликвидированы до 290 военных 188-го батальона 123-й бригады территориальной обороны Украины в городе Очакове. А российские самолеты Су-35 сбили в воздухе МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, отметили в Минобороны.

До этого начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты собираются предпринять попытку взрыва детского дома вместе с персоналом в Славянске. По его словам, военные насильно удерживают персонал учреждения.