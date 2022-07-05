Шойгу заявил об уничтожении 170 наемников на Украине за десять дней

Фото: Минобороны РФ

За последние десять дней военной спецоперации Вооруженные силы России ликвидировали 170 наемников, при этом 99 иностранных солдат отказались от участия в боевых действиях. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— В результате успешного наступления Российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний. За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины, — цитирует его Telegram-канал Минобороны России.

При этом глава военного ведомства заявил, что западные страны в надежде затянуть конфликт на Украине отправляют огромное количество вооружения для ВСУ. По его словам, на Украину поставлено уже свыше 28 тысяч тонн военных грузов. Также министр уверяет, что часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, попадает на черный рынок.

Французская радиостанция RTL сообщила, что уже второй французский наемник, который воевал на стороне ВСУ, скончался в результате артиллерийского обстрела. Уточняется, что француз вошел в состав Вооруженных сил Украины в марте. Ранение от обстрела наемник получил рядом с Харьковом.