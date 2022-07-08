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Дом на 210 квартир появится в Измайлове по программе реновации

Лейла Алиева
Город
Дом на 210 квартир появится в Измайлове по программе реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Никитинская улица, 5 Карта всех событий

В столичном районе Измайлово специалисты возведут дом по программе реновации. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила глава столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

— В подземной части здания для жителей появится паркинг, а на первых этажах — нежилые помещения под сдачу в аренду. На жилых этажах двухсекционного дома будет 210 квартир: 105 однокомнатных, 90 двухкомнатных, 15 трехкомнатных. В каждой секции запроектировано по одной лестничной клетке и по два лифта, — рассказала она.

Также здесь уложат ламинат, поклеят обои, смонтируют выключатели, осветительные приборы, установят сантехнику и кухонную плиту. Территория вокруг дома будет благоустроена. Так, специалисты сделают проезды, парковочные места, тротуары, пешеходные зоны, детские и спортивные площадки.

Здание расположится по адресу Никитинская улица, земельный участок 5, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

По словам Яковлевой, в районе Лефортово специалисты создадут улично-дорожную сеть возле домов по программе реновации. При этом буду учтены потребности маломобильных граждан: ширина тротуаров позволит проехать по ним на креслах-колясках.

Жилье Район Измайлово Реновация
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