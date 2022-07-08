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Кубанская ярмарка открылась в столичном районе Марьино

Елена Самойлова
Город
Кубанская ярмарка открылась в столичном районе Марьино
Фото: Mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Перерва, 52 Карта всех событий

В пятницу, 8 июля, в столичном районе Марьино открылась ярмарка производителей из Краснодарского края. Москвичи смогут продегустировать и приобрести мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия, чай, овощи и фрукты из солнечного региона.

Для проведения ярмарки специально был построен похожий на замок торговый павильон по адресу: улица Перерва, дом 52. Площадь «замка »составила более 800 квадратных метров и позволяет разместить внутри 20 торговых мест, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

На ярмарке представлена продукция кубанской марки «Моя станица» — мясо и полуфабрикаты, деликатесы, сладости, сухофрукты, чай и мед, овощи и фрукты, а также многое другое. Кроме того, есть и эксклюзивные продукты: здесь представлена молочная продукция из сырого молока с легкоусвояемым белком бета-казеином.

Ярмарка работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00, понедельник — санитарный день. Это одна из пяти ярмарок, где собраны производители товаров из одного региона. Кроме гостей из Кубани, в столице торгуют представители Московской (Бескудниковский бульвар, владение 59) и Воронежской областей (Железнодорожная улица, владение 2 а, строение 1), а также республик Карелия (Святоозерская улица, владение 1) и Дагестан (Домодедовская улица, владение 12).

В начале июля Министерство сельского хозяйства России совместно с Правительством Москвы сообщили о проведении гастрономического фестиваля «Вкусы России». Он будет длиться с 14 по 17 июля.

ярмарка Кубань Район Марьино
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