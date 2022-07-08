Джаред Лето завел роман с моделью русского происхождения

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Американский актер и музыкант Джаред Лето завел очередной роман с моделью русского происхождения Дарьей Корчиной. Пару заметили на отдыхе в Италии.

Влюбленные, разница в возрасте между которыми составляет 25 лет, прогуливались по улицам Портофино.

Для многих поклонников голливудского актера новость стала неожиданной. Прежде актер заявлял о сильных чувствах к другой русской модели Валери Кауфман. Лето говорил, что его экс-возлюбленная обладает самой красивой внешностью в мире, передает Daily Mail.

Недавно советского эстрадного певца Александра Серова заметили на публике вместе с солисткой Большого театра Ксенией Дежневой, которая младше спутника на 26 лет. В свою очередь дочь музыканта Мишель Серова не отрицает связь между ними.

Также блогерша Лилия Абрамова рассказала, что певица Ольга Бузова больше не одинока и скоро выйдет замуж. По ее словам, избранник певицы — влиятельный мужчина.