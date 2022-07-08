Инспекторы МАДИ провели экскурсию для студентов московских вузов

Фото: Пресс-служба МАДИ

В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) провели экскурсию для студентов нескольких столичных вузов в рамках празднования Дня московского транспорта. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе инспекции в пятницу, 8 июля.

Во время экскурсии студенты посетили приемную, куда могут обратиться автомобилисты с различными вопросами, а также ознакомились с работой ситуационного центра, куда поступают сообщения о неправильной парковке. Кроме того, они побывали в комнате для приема маломобильных граждан и увидели специальное устройство для слабослышащих. А еще посетителям продемонстрировали, как в режиме реального времени отслеживается ситуация на дорогах и контролируется работа инспекторов.

Во второй части экскурсии студенты вместе с инспектором МАДИ отправились патрулировать улицы, где обнаружили автомобиль, стоящий под знаком «Остановка запрещена».

— Такие мероприятия дают возможность молодому поколению погрузиться в работу организаций Транспортного комплекса Москвы, изнутри узнать об их особенностях и специфике и впоследствии принять решение при выборе профессии и устройстве на работу. Мы уже сотрудничаем с несколькими столичными вузами, проводим практику для студентов. Мы надеемся, что ребята заинтересуются работой Транспортного комплекса и впоследствии захотят стать его частью, — отметил первый заместитель начальника МАДИ Илья Пырсин.

В заключительной части экскурсии всем посетителям вручили сувениры на память и пригласили на практику в МАДИ.

В мае сообщалось, что МАДИ и Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому будет организовано прохождение практик для студентов.