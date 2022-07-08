«Могли ввести только сатанисты»: Захарова отреагировала на санкции Канады против патриарха Кирилла

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала правительство Канады «сатанистами» после того, как Оттава ввела санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— Санкции против патриарха могли ввести только сатанисты, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

8 июля Канада расширила рестрикции в отношении России. Помимо патриарха, в санкционный список попали 29 физических и 15 юридических лиц, в частности, обозреватель РИА Новости Петр Акопов, ведущая Первого канала Екатерина Андреева и другие журналисты, бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Роскомнадзор, новостное агентство Regnum, ТАСС, RT, НТВ, компания ВГТРК и другие российские СМИ.

Кроме того, Канада ввела запрет на импорт золота и золотых изделий из РФ.

До этого сообщалось, что Оттава собирается исключить из санкций турбины для «Северного потока». Решение объясняется тем, что возвращенное оборудование даст возможность России восстановить объемы поставок газа в Евросоюз.