Роспотребнадзор подключился к судебному разбирательству с IKEA

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Роспотребнадзор России в пятницу, 8 июля, сообщил, что присоединяется к судебному разбирательству со шведской компанией IKEA для защиты потребительских прав граждан РФ и намерен использовать для этого правовой инструментарий.

— Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей. Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан, — говорится в сообщении.

В органе напомнили, что, согласно закону «О защите прав потребителей», российские юрлица, действующие от имени иностранных компаний, ответственны перед своими клиентами как изготовители, импортеры и продавцы, передает РИА Новости.

15 июня представители компании IKEA сообщили, что холдинг продаст все четыре фабрики на территории России. Предприятия располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

3 июля сеть магазинов IKEA официально подтвердила, что распродажа товаров с ее складов начнется 5 июля. Доставка купленных товаров должна была осуществляться только в городах, где есть магазины сети. Однако в день распродажи сайт ретейлера продукции для дома начал работу с техническими сбоями.