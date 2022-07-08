На подконтрольных РФ территориях Харьковской области ввели военное положение

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев подписал указ о введении военного положения в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ВГА в пятницу, 8 июля.

— С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории <...> введено военное положение, — говорится в сообщении.

В Харьковской области также установили время комендантского часа — с 20:00 до 6:00 по Москве, передает ТАСС.

5 июля сообщалось, что ВСУ установили военную технику на территории жилых домов Харькова и не позволяют мирному населению эвакуироваться в безопасные районы города, любые попытки перемещения гражданских жестко пресекаются местными радикалами.

До этого сообщалось, что российским системам ПВО в районе населенного пункта Явкино Николаевской области за сутки удалось сбить украинский истребитель МиГ-29, а также 19 беспилотников в ДНР, ЛНР, в Харьковской и Запорожской областях.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.