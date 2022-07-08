Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые с помощью кармы легко достигают своих целей

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Многим людям приходится прикладывать неимоверные усилия для достижения своих целей. Однако астрологи считают, что есть четыре знака зодиака, представители которых обладают сильной кармической связью с предками и под их покровительством с легкостью достигают своих целей.

Раки, по мнению экспертов по звездам, обладают хорошим чутьем и всецело рассчитывают на поддержку предков, поэтому с самого детства всегда добиваются своего, не прикладывая особых усилий.

Скорпионы, в свою очередь, мастерски скрывают свои истинные желания и прекрасно манипулируют окружающими. Со стороны же кажется, что представители этого знака зодиака получают от окружающих все, что им только вздумается.

Козероги благодаря сильной кармической связи с предками редко совершают ошибки и попадают в передряги, без особых проблем строя себе путь к успеху.

Водолеям же от предков досталась отменная интуиция, которая помогает им предугадывать те или иные события и вовремя предпринимать меры, пишет passion.ru.

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