В России впервые в истории зафиксировали июньскую дефляцию

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Цены на продукты в России в июне снизились на 0,35 процента по сравнению с майскими показателями. Дефляция по итогам первого летнего месяца была зафиксирована впервые с 1991 года, сообщили в Росстате в пятницу, 8 июля.

Снижение цен традиционно происходит в июле—сентябре, когда предложение сельскохозяйственной продукции на рынке сильно возрастает. В Росстате подчеркнули, что в годовом выражении — с июня 2021 года по июнь 2022-го — цены снизились на 15,9 процента.

Основным драйвером снижения цен стала плодоовощная продукция (минус 9,6 процента за месяц). В целом продовольственные товары упали в цене на 1,2 процента, непродовольственные — на 0,4 процента.

Подорожали лишь лимоны, маргарин, конфеты, шоколад и рис (в среднем на 1,9–3,2 процента) и услуги, в особенности туристические, передает РБК.

До этого Росстат сообщил, что в России по итогам мая 2022 года уровень безработицы составил 3,9 процента. Уточняется, что всего в России зафиксировано 2,9 миллиона безработных человек.

Общая численность рабочей силы в возрасте старше 15 лет составила 74,9 миллиона человек. Отмечается, что из них 71,9 миллиона граждан классифицированы как занятые в экономической деятельности.