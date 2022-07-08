КамАЗ: На презентации «Москвичей» показали лишь примеры будущих авто

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На презентации «Москвичей» продемонстрировали только примеры будущих авто, а не реальный облик машин. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила пресс-служба КАМАЗа.

— Не подтверждаем, что на представленной презентации показан реальный будущий облик автомобиля. Это был возможный пример того, как могут выглядеть автомобили, — цитирует сообщение ТАСС.

Недавно КАМАЗ сообщил, что под маркой завода «Москвич» будут выпускать пять моделей автомобилей — четыре кроссовера и один седан.

Начало полного цикла производства со сваркой и окраской кузовов запланировано на 2024 год.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах начать выпуск автомобилей на заводе «Москвич» в 2022 году. До 2024 года здесь будет проходить крупноузловая сборка.

Так, 6 июля Собянин совместно с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля. Стартуют работы по созданию собственной платформы электромобилей под названием «Москвич».