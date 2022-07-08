Беспилотники ВСУ дважды атаковали Брянскую область

Фото: Минобороны РФ

Украинские беспилотники в пятницу, 8 июля, дважды зашли в воздушное пространство Брянской области и обстреляли пограничный пост и АЗС. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Сегодня в воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники. Днем беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. На АЗС есть повреждения кровли, — заявил Богомаз.

Губернатор в своем Telegram-канале добавил, что в этот же день в районе 15:00 российские ПВО в Карачевском районе сбили другой беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, на обоих местах работают оперативные службы.

6 июля ВСУ обстреляли приграничное село Некислица Севского района Брянской области. В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности и жилых строений нет.

5 июля Богомаз сообщил, что украинская армия обстреляла село Зерново Суземского района. При обстреле также никто не пострадал.