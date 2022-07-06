Украинские военные обстреляли приграничное село в Брянской области

Фото: Минобороны РФ

ВСУ обстреляли приграничное село Некислица Севского района Брянской области. Об этом в среду, 6 июля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет, — сказал политик.

Он подчеркнул, что в результате обстрела никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы региона, написал Богомаз в Telegram-канале.

5 июля Богомаз сообщил, что украинская армия обстреляла село Зерново Суземского района. При обстреле, как уточняется, никто не пострадал.

До этого Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.

3 июля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что российские ПВО сбили на подлете к региону два украинских беспилотника «Стриж». В результате атаки никто не пострадал.