Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украинские военные обстреляли приграничное село в Брянской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Украинские военные обстреляли приграничное село в Брянской области
Фото: Минобороны РФ

ВСУ обстреляли приграничное село Некислица Севского района Брянской области. Об этом в среду, 6 июля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет, — сказал политик.

Он подчеркнул, что в результате обстрела никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы региона, написал Богомаз в Telegram-канале.

5 июля Богомаз сообщил, что украинская армия обстреляла село Зерново Суземского района. При обстреле, как уточняется, никто не пострадал.

До этого Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.

3 июля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что российские ПВО сбили на подлете к региону два украинских беспилотника «Стриж». В результате атаки никто не пострадал.

Украина Брянск Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Панцер» капут

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Все мнения
О проекте