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Брянский губернатор сообщил об обстреле села Зерново Суземского района

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Брянский губернатор сообщил об обстреле села Зерново Суземского района
Фото: Минобороны РФ

Украинская армия обстреляла село Зерново Суземского района в Брянской области. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал.

Губернатор уточнил, что всего было зафиксировано около 18 выстрелов.

На месте случившегося работают оперативные службы, подытожил Богомаз в своем Telegram-канале.

До этого Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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