Джонни Депп снимется в новой картине впервые после суда

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Голливудский актер Джонни Депп сыграет короля Людовика XV в новой франшизе «Фаворитка». Это будет первая роль в исполнении звезды после судебного процесса с бывшей супругой Эмбер Херд.

Во время длительного судебного разбирательства актер лишился нескольких крупных ролей. Однако после признания Деппа невиновным он вернется на съемочную площадку.

Режиссером первой киноленты, где Депп появится после вынужденного перерыва, станет французская актриса Майвенн. Она также снимется в фильме в роли последней любовницы монарха Жанны Дюбарри. Премьера фильма состоится в 2023 году, а съемки начнутся уже этим летом в Париже, передает Bloomberg.

Депп после победы в суде заявил, что разбирательство изменило его жизнь. Американский актер выиграл дело о клевете против своей бывшей супруги Эмбер Херд. Суд обязал женщину выплатить актеру компенсацию в размере десяти миллионов долларов и еще пяти миллионов в качестве штрафных санкций.