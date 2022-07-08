Эзотерик рассказала о магических свойствах планеты Нибиру

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Первые упоминания о девятой планете солнечной системы — мифической Нибиру, или Планете Х — остались еще со времен шумеров. Эзотерик и потомственная ведьма Анна Коршун в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, кто населяет таинственную планету и какие у них магические свойства.

По ее словам, Нибиру населяют высокодуховные сущности, а правит небесным телом духовный вождь Мардук. Все души на Планете Х, уверена эзотерик, хотят помочь обитателям Земли «выйти из тьмы», в которую они себя вогнали.

— С точки зрения магии планета связана с тонким миром напрямую. У нее мощная энергетика, излучающая одновременно светлые и темные потоки. Их можно использовать как во благо, так и для темных ритуалов. <...> Есть маги, которые наносят проклятия или порчи либо, напротив, лечат человека, прибегая к помощи сущностей, обитающих на блуждающей планете, — подчеркнула эзотерик.

Согласно конспирологическим теориям, Нибиру также является предвестником конца света. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, действительно ли существует эта загадочная планета и правда ли ее появление предупреждает об опасности.