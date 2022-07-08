Предвестник апокалипсиса Нибиру: уфолог назвал новую дату конца света

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Практически каждый год интернет-пространство наполняется информацией о том, что, возможно, на самом деле существует в солнечной системе девятая планета. И ее название — Нибиру, или Планета Х. Согласно конспирологическим теориям, она является предвестником конца света. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, действительно ли существует эта загадочная планета и правда ли ее появление предупреждает об опасности человечество.

Как рассказал «ВМ» уфолог и эксперт по аномальным явления Алексей Команев, по разным данным, Земля может столкнуться с планетой Нибиру 19 сентября 2022 года. Непроверенные источники сообщают, что якобы уфологи и конспирологи уже сейчас наблюдают просветы среди облаков, которые могут свидетельствовать о том, что в атмосферу Земли вошла загадочная планета.

— По мнению небольшой группы исследователей, Нибиру может встретиться с Землей в ближайшее время, что приведет к глобальной катастрофе и апокалипсису. В целом же о данном космическом теле известно очень мало. Интернет переполнен всевозможными теориями и предположениями.

По словам Команева, согласно имеющейся в открытых источниках информации, Нибиру — это довольно крупная планета, которая по размеру сопоставима с Меркурием. При этом Земля намного превосходит ее по размеру:

— Считается, что Нибиру находится на темной стороне Солнца и является неким антиподом Земли. Мы не видим эту планету, потому что нас с ней разделяет светило. Вся остальная информация о Нибиру очень разнится. Есть предположение, что это космическое тело обитаемо некими странными существами, которые могут как принести пользу человечеству, так и уничтожить его.

Серьезных астрономических наблюдений, фотодоказательств или пролетов мимо этой планеты российскими либо иностранными космическими аппаратами не производилось, заметил эксперт.

Команев рассказал, что теория о столкновении Планеты Х с Землей не выдерживает критики, поскольку, если даже девятая планета и существует, то она не пересекает орбиту Земли и, предположительно, находится на расстоянии сотен астрономических единиц от Солнца, что полностью исключает встречу планет.

— Более того, я пока не встречал ни одного подтверждения существования этой планеты. Ни Роскосмос, ни подразделения NORAD — воздушно-космическая система в Северной Америке, занимающаяся мониторингом космического пространства — ни разу не фиксировали Нибиру. Следовательно, подтвердить или опровергнуть существование этого космического тела пока не представляется возможным, — заключил уфолог.

В свою очередь эзотерик и потомственная ведьма Анна Коршун рассказала в беседе с «ВМ», что о «космическом страннике» Нибиру известно еще со времен шумеров. Упоминания о Планете Х встречаются и в египетских манускриптах. Древние греки называли ее Немезида. Планета олицетворяла богиню Возмездия.

— С точки зрения магии планета связана с тонким миром напрямую. У нее мощная энергетика, излучающая одновременно светлые и темные потоки. Их можно использовать как во благо, так и для темных ритуалов. Все зависит от мастера и его направленности, — считает ведьма.

Собеседница «ВМ» отметила, что многие практикующие эзотерики убеждены, что Нибиру населяют высокодуховные сущности, которые сумели разрешить тайну вечной жизни. Правит планетой духовный вождь Мардук. Все живущие души на Нибиру, по словам эзотерика, пытаются помочь Земле и ее обитателям выйти из тьмы, в которую они себя вогнали:

— Я в своей практике работают через мир мертвых и не обращаюсь к астральным сущностям, которые населяют данную планету. Но есть маги, которые наносят проклятия или порчи либо, напротив, лечат человека, прибегая к помощи сущностей, обитающих на блуждающей планете.

Коршун отметила, что, по древним верованиям, обитатели Нибиру максимально пытаются скрыть свое существование от землян, чтобы сохранить жизнь на своей планете.