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Совфед РФ одобрил закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах

Араз Салехов
Общество
Совфед РФ одобрил закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Российские сенаторы в пятницу, 8 июля, приняли решение одобрить законопроект о бесплатном двухразовом питании детей с ограниченными возможностями здоровья в школах вне зависимости от формы обучения.

Так, неоплачиваемые обеды будут предоставляться детям с ограниченными возможностями здоровья, не проживающим в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Закон, как уточняется, дает право устанавливать единый для всех регионов подход к обеспечению детей с ОВЗ двухразовым бесплатным питанием. Также данная инициатива позволяет определять источники финансирования. В частности, это могут быть средства муниципального, регионального и федерального бюджетов, сообщает РИА Новости.

26 апреля депутат Василий Власов заявил, что учащиеся с первого по четвертый класс зачастую уходят из школы во второй половине дня, поэтому обеды для них нужно сделать бесплатными. По его словам, в настоящее время обеды школьники получают за дополнительную плату, которая меняется в зависимости от региона. Предложение Власова также поддержала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, какие малоизвестные права есть у детей в России.

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